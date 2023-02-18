В Японії з’явиться 7000 нових островів: площа країни при цьому не зміниться

Перерахунок за допомогою цифрової карти призвів до подвоєння кількості японських островів у списку. Очікується, що кількість зареєстрованих японських островів збільшиться більш ніж удвічі — з 6 852 до 14 125 після того, як уряд вперше за 35 років перерахував їх, повідомило джерело, знайоме з цим питанням, в інтерв'ю Kyodo News.

Величезне збільшення, пов'язане з підвищенням точності оцифрування карт, навряд чи змінить розмір японської території або територіальних вод.

Очікується, що уряд оприлюднить нову цифру вже в березні, хоча вона може змінитися, оскільки Управління геопросторової інформації Японії, або GSI, проводить остаточні коригування, повідомило джерело.

Заходи з переоцінки кількості внесених до списку островів відбулися на тлі критики, що дані є застарілими і справжня цифра може суттєво відрізнятися. Нова цифра може вплинути на записи в освітніх та інших матеріалах. Уряд використовував цифру, оприлюднену в 1987 році береговою охороною Японії. У той час берегова охорона перераховувала від руки острови з окружністю 100 метрів або більше, показані на карті Японії. Острови в озерах чи річкових мілинах не були включені до загальної кількості.

В останньому дослідженні уряд автоматично підрахував острови за допомогою комп'ютера на основі електронної карти суші GSI у 2022 році і зробив перехресні посилання на карту з минулими аерофотознімками та іншими даними, щоб виключити штучно намивні землі.

Хоча комп'ютер виявив понад 100 000 островів, до офіційного списку були відібрані лише ті, що мають окружність 100 метрів або більше. Загальний розмір національної території розраховується за допомогою тієї ж цифрової карти незалежно від того, чи є в ній острови, в той час як розмір територіальних вод не зміниться, оскільки віддалені японські острови підлягають окремому дослідженню. Префектури Нагасакі і Кагосіма на південному заході Японії мали 1 479 і 1 256 островів відповідно, тоді як 1 473 острови були включені до списку на Хоккайдо на півночі Японії.

Перерахунок відбувся після того, як депутат від правлячої Ліберально-демократичної партії заявив на парламентській сесії в грудні 2021 року, що «точне розуміння кількості островів є важливим адміністративним питанням, яке пов'язане з національними інтересами».

Раніше Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій (південної частини Курильських островів) та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією росії.

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