«Призначати МРТ лише при затримці мовлення недоречно»: лікарка розповіла, що робити, коли дитина довго не говорить

Мова дитини не відповідає її віку — це доволі частий запит родини, розповідає педіатриня Марія Шемет-Іванова, яка раніше пояснила, в яких випадках з кашлем боротися не треба. Оцінка відповідності розвитку мовлення дитини лежить саме на педіатрі, бо цей спеціаліст бачить дитину найчастіше.

«Важливо перевіряти слух не просто «на око» (здається чує/прибігає, як починається мультик/лор дивився вуха), а саме спеціальними апаратними методиками, — зазначає лікарка. — Адже тільки так можна точно розуміти, чи немає порушень слуху. Навіть найменші відхилення можуть впливати на сприйняття мови дитиною та відповідно розвиток комунікативних навичок.

Дуже часто батьки не помічають інших симптомів, які можуть вказувати на неврологічні хвороби. Якщо разом із затримкою мовлення ви бачите порушення координації у дитини, вона пізно набувала рухових навичок, має якісь дивні рухи тілом, нетипову поведінку, її м'язи здаються вам дуже слабкими або навпаки занадто напруженими, то невролог допоможе зібрати це в загальну картину. Деякі порушення розвитку супроводжуються затримкою мовленнєвого розвитку. Психіатр допоможе зрозуміти, чи є проблема лише з мовленням, чи більш комплексна.

Логопед має володіти навичками оцінки розуміння мовлення дитиною, розуміти, які стратегії працюють у ранньому втручанні та давати інструменти саме родині як спілкуватися з дитиною, щоб це позитивно впливало на мовлення

Також потрібна консультація психолога/нейропсихолога, можливо дефектолога, щоб оцінити темперамент дитини, її мотивацію, можливості до навчання. Психолог має допомогти родині зрозуміти, як підтримати дитину, як мотивувати її, які стратегії заохочення будуть корисними".

На жаль, додає лікарка, досі сумнівні спеціалісти починають залякувати батьків, примушувати проходити непотрібні обстеження, натомість не пропонують навіть мінімально необхідної діагностики та втручання.

«Віруси герпесу, токсоплазмоз, цитомегаловірус не стосуються діагностики затримки мовлення! Не треба шукати антитіла до цих вірусів у дітей, які не мають ніяких інших симптомів інфекції. Здавати антитіла до герпесу 6 типу, бо дитина влітку перенесла розеолу, ніяк не допоможе нам знайти відповідь на питання, чому дитина не розмовляє. Антитіла до мозкових антигенів — незрозуміле абсолютно дослідження, яке аж ніяк не впливає на тактику при затримці мовлення. МРТ головного мозку має призначатися за чіткими показами. Це ж не прогулянка у парку! Призначати МРТ лише при затримці мовлення не є доречним. Поки дитині роблять боляче необґрунтованими дослідженнями, вона втрачає час, який родина могла б використати на те, щоб отримати консультації потрібних фахівців та почати допомагати дитині розвивати навичку комунікації».

Тому відвідуйте лікарів, що послуговуються здоровим глуздом та сучасними знаннями в діагностиці та втручаннях, які працюють.

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