Лактоза — це основний вуглевод грудного молока. У кишківнику немовляти є фермент лактаза, який допомагає цей вуглевод «розщеплювати» в процесі травлення, пояснює педіатр з розвитку Марія Шемет-Іванова. Як проявляється лактазна недостатність (ЛН) у малюків і які симптоми помилково списують на ЛН, вона розповіла на своїй сторінці у «Фейсбуці».

«Висипи на щоках не є проявом непереносимості лактози. Кольки не є станом, пов'язаним із животиком. Це прояви незрілості нервової системи, так званого періоду „фіолетового плачу“. Через лактозу у дитини не може бути поганий сон. Малюк перших місяців життя майже ніколи не спить ідеально. В першу чергу треба розбиратися з ритмом дня, співвідношенням сну та бадьорості. Висипи на шкірі є проявами станів шкіри (атопії, себорейного дерматиту, контактного дерматиту тощо). Атопічний дерматит не пов'язаний з лактозою. Це стан шкіри, який потребує щоденного догляду та уникання тригерів. Себорейний дерматит розвивається не через жирне молоко від лактози. Це теж дерматологічний стан, типовий для дитячого віку, не пов'язаний із процесом травлення. Лактазна недостатність не може проявлятися закрепом. Її типовий прояв — часта водяниста діарея».

У дітей перших місяців життя, пояснює лікарка, лактазна недостатність проявляється у тому, що малюк погано набирає вагу з перших тижнів життя або не набирає зовсім, адже він не може повноцінно засвоювати материнське молоко.

«Випорожнення дуже часті, рідкі, пінисті, що може призводити до пелюшкового дерматиту, у процесі годування або відразу після нього дитина дуже неспокійна, плаче, животик бурчить, піддутий. Іноді лактазна недостатність буває транзиторною (тимчасовою) на фоні: дуже частих прикладань до груді (тоді чисто фізично ферменту може не вистачати на весь той об'єм молока, який споживає дитина); гіперлактації у мами, що знову ж таки пов'язано з кількістю молока; після перенесених кишкових інфекцій, коли слизова кишківника ще не встигла відновитися; на фоні серйозних захворювань кишківника. Симптоми лактазної недостатності не залежать від дієти мами. Лактоза є у грудному молоці завжди, незалежно від того, чи їсть жынка молочні продукти. При ЛН працює додавання ферменту до їжі дитини».

Раніше педіатриня Олена Луцька розповіла, чим небезпечний дерматит у малюка та як уникнути цієї хвороби під час війни і далекої дороги.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram