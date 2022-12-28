«Кашель при інфекціях — наш друг»: лікарка про міфи та шкоду неправильного лікування

Скільки вже разів медики підіймали тему про кашель, що по суті він є «другом» нашого організму. Але рецептів, як від нього позбавитися менше не стає, й деякі з них не тільки не допоможуть, а й можуть нашкодити, пише у соцмережах педіатриня Марія Шемет-Іванова.

«Натирання грудей мазями, компреси з різним наповненням (йде в хід все — спирт, самогон, оцет, димексид), саморобні «лєпьошки» (з картопляного пюре, меду та інших продуктів харчування) -часто зустрічаю такі поради щодо того, як лікувати кашель. Хочу акцентувати увагу на тому, чим небезпечні такі методи.

По-перше, пам'ятаємо, що шкіра маленької дитини більш чутлива і ніжна. Будь-які розтирання, натирання самі по собі можуть призвести до подразнень через старанний фізичний вплив.

По-друге, застосування різних подразнюючих речовин (бальзам «зірочка», гірчичники, різні аптечні мазі, які містять ефірні масла евкаліпту, шавлії тощо) може викликати: місцеву алергічну реакцію, бронхоспазм чи ларингоспазм! І ось ви уже «лікуєте» не банальне ГРВІ у вигляді ринофарингіту чи бронхіт, а бронхообструкцію! І це часто є наслідком саме ось таких натирань".

Крім того, додає лікарка, використання «зігріваючих» компресів може спричинити опік шкіри. А за цим стоїть біль, тривале лікування, в тому числі операції по пересадці шкіри.

«Спирт просочується через тонку і добре васкуляризовану шкіру дитини і банально може спричинити алкогольне отруєння. Так, кашель справді стане меншим. Але не тому, що ви його полікували. А тому, що пригнічується нервова система дитини, в тому числі і кашльовий центр.

Відповідно, всі варіанти наведені вище, мають дуже високі ризики розвитку тяжких ускладнень. І ці ризики нівелюють ту теоретичну користь, яку в ці методи вкладали та вкладають.



Лікування має бути максимально безпечним в першу чергу. Кашель при інфекціях — наш друг. Він допомагає очистити дихальні шляхи від збудника, секрету залоз дихальної системи та інших подразників. Тому з ним не потрібно боротися. Йому потрібно допомагати.

Свіже прохолодне повітря зменшує набряк, зменшує спазм, полегшує відходження мокротиння. Достатня вологість — слизові не пересихають, секрет не присихає до слизових і легко виводиться. Рясне пиття — зволожені слизові, правильна «консистенція» секрету залоз і дихати легше.

Сольові розчини в ніс за потреби — дійсно це має сенс, якщо секрет густий, слизові подразнені, пересушені, є набряк. Але за умови рясного пиття, оптимальна температура і вологість мають вирішальне значення, аніж закрапування носа. Більш того, якщо для того, щоб закрапати носа вам потрібно тримати дитину втрьох, вона кричить, пручається, то варто не доводити це до знущання. Адже від крику і плачу виділень з носа ще більше, набряк сильніший, що явно нівелює ту користь, яку б принесли сольові розчини.

Прохолодне пиття та їжа зменшують набряк в носоглотці і цим самим подразнення. Дихальна гімнастика по віку — сприяє кращому відкашлюванню. Стимулюйте фізичну активність дитини. Від цього діти частіше і краще кашляють, що допомагає полегшити стан".

Кашель, як симптом вірусної чи бактеріальної інфекції, минає самостійно через деякий час після одужання дитини, коли слизові відновлюються і можуть знову повноцінно виконувати свої функції. Не заважайте організму зробити це самостійно. Допоможіть йому простими, безпечними і доступними методами.

Нагадаємо, блогерка Олена Матвєєва розповіла, як приготувати напій з шавлією, який допоможе позбавитися навіть самого затяжного кашлю.

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