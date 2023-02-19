Індексація у березні: хто повинен отримувати пенсію у щонайменше 4395 грн і 523 грн доплат

Навесні Кабінет Міністрів, який анонсував запуск у 2023 році обов'язкових пенсійних накопичень, проведе індексацію пенсій. Серед категорії, якої торкнуться зміни, — учасники бойових дій. Вони мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. При тому загальний розмір пенсії такого громадянина не може бути меншим 4395,3 грн.

Про це пише видання «На пенсії».

Окрім цієї доплати, існує також цільова грошова допомога у розмірі 40 гривень. Вона передбачена від 2004 року Законом «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни». Ця норма діє на підставі ухвали Кабміну, причому доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії — такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

Щодо віку виходу на пенсію, то чоловіки (як кадрові військові, так і ні), які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки — у 50.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведе індексацію пенсій на 20%. Він зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Загалом цьогоріч держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Верховна Рада визначила дату щорічної індексації пенсій — 1 березня з 2022 року.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram