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Суспільство та люди

Українці отримуватимуть по дві пенсії: що відомо

9:45 6 січня 2023
Накопичувальна пенсія

Одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік стане впровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це пише «Урядовий кур'єр».

«Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною», — наголосив очільник Кабміну.

За словами Шмигаля, реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

«Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Таким чином ми реалізуємо на практиці право кожного українця на гідну пенсію», — сказав прем’єр.

Додамо, що реформа не зачепить тих, хто вже отримує пенсію. Щоб отримати другу пенсію, необхідно самостійно накопичити на неї.

Як поповнюватимуть особистий накопичувальний пенсійний рахунок:

  • з державного бюджету;
  • з відрахувань роботодавця;
  • з відрахувань працівника.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів планував почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи у 2021 році. Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10−15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд доларів.

У липні 2021 року уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У вересні 2022 року Шмигаль зазначив, що він впевнений в ухваленні найближчим часом законодавства щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. При цьому в листопаді 2022 року Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про впровадження накопичувальної пенсійної системи на невизначений строк. Тоді ж міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни.

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