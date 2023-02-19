Перестрибнув двох людей: баскетболіст-аматор виграв престижний конкурс у НБА (відео)

Сенсаційно завершився традиційний конкурс слем-данків, який проводиться в рамках вік-енду Матчу всіх зірок Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Уперше в історії його переможцем став баскетболіст, який не зіграв жодного матчу в НБА. Справжнє захоплення суддів викликав виступ 24-річного Мека Маккланга, який раніше грав у Лізі розвитку за команду «Гейт Сіті», а буквально за кілька днів до конкурсу підписав контракт із «Філадельфією Сіксерз».

У самому виступі Меку вдалося продемонструвати кілька дивовижних данків, зокрема, «поклавши» м'яча в кошик після стрибка через двох (!) людей. А у фіналі, проти форварда «Нового Орлеана» Трея Мерфі, баскетболіст-аматор отримав від суддів максимальні 100 балів, забивши м'яч у кошик у стрибку із розворотом у 540 градусів!

Кидок зі стрибком через двох людей

Кидок із розворотом 540 градусів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальник здійснив неймовірне влучання в кошик на матчі НБА та виграв 70 тисяч доларів.

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