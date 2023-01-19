Кидок на 70 тисяч доларів: уболівальник здійснив неймовірне влучання в кільце на матчі НБА (відео)
На матчі регулярного чемпіонату НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Сакраменто Кінгз» сталася неординарна подія.
У перерві поєдинку в залі було обрано вболівальника, якому запропонували поцілити в кільце з центру поля. Хлопець, підготувавшись до кидка, розігнався та відправив м'яча прямо за призначенням, зірвавши не лише овації глядачів, а й солідний куш у 70 тисяч доларів.
Додамо, що «Лейкерс» порадувати своїх уболівальників результатом не змогли, поступившись супернику — 111:116. А ось українець Олексій Лень, який виступає за «королів», звітний поєдинок пропустив через хворобу.
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