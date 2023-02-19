39.36 / 40.01 41.68 / 42.53
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: чи може бути анульована видана помилково повістка

17:08 19 лютого 2023
Повістка

Видана військовозобов'язаному повістка може бути анульована, якщо він має бронь або підстави для відстрочення.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.

«Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки», — зазначив Горбач.

Навіть якщо повістку вже було отримано, її можна анулювати.

Для цього необхідно особисто з'явитися до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочення.

Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, на якому троє військових женуться за чоловіком у Дніпрі. Користувачі обговорюють, що це були представники військкомату, які намагалися вручити повістку.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Владислав Губар

«На вечерю давали „делікатес“ — немите варене картопляне лушпиння, перемішане з якоюсь незрозумілою рибою»: розповідь про перебування в російському полоні

люди

Інфляція «з'їла» надбавки й Кабмін обіцяє збільшити виплати всім пенсіонерам: названо суми

салат

Готуємось до весняних свят: салат «Кікімора» — приворожить гостей з першої ложки

гроші та платіжки

В Україні змінився механізм виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг: що потрібно знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту