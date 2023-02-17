«Світить» кримінальна відповідальність: у ЗСУ розповіли, кому відправляють повістки та що буде за неявку

Військовозобов'язані, які проігнорували повістку територіального центру комплектації, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це в етері «Радіо Свобода» заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Військовий також зазначив, що громадяни, які не служили, відправляються на фронт тільки після ретельної підготовки, яка триває як мінімум один місяць.

За словами Горбача, адміністративний штраф передбачено, якщо повістка була вручена з метою уточнення військово-облікових даних.

Якщо ж військовозобов'язаний вже пройшов медогляд, отримав повістку про прибуття на військову службу і не з'явився, йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 336 Кримінального кодексу.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.

Горбач розповів, що мобілізація в Україні йде за планом і не припиняється з моменту початку — 24 лютого 2022 року. Резерв військовослужбовців, що проходять строкову та інші види служби ще не вичерпаний. Він додав, що ці військовослужбовці все ще призиваються по мобілізації, проте одночасно з ними призиваються і громадяни, які не служили.

Горбач підкреслив, що в другому випадку українців призиваються у навчальні військові частини. Їхня підготовка триває мінімум один місяць. Якщо йдеться про більш складні спеціальності, то цей термін може бути більшим.

Він зазначив, що добровольці в Україні все ще є, проте більша частина бажаючих вступили до лав Сил оборони в перші місяці повномасштабної війни.

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