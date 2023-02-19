Діятимуть в тому ж руслі: військовий експерт про новий «великий» наступ росії

Анонсований росіянами новий «Великий наступ» не буде точним повторенням минулорічного повномасштабного вторгнення з боку російської армії, але деякі спільні риси в діях російських військ цілком імовірні.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив військовий експерт Тарас Жовтенко.

Він вважає, що військове командування держави-агресора намагатиметься комбінувати активність на фронті із масованими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі.

Аналітик погодився із оцінками української військової розвідки, яка відзначає, що цього року воєнні і політичні умови відрізняються від подій лютого 2022 року. Але, на його думку, призначення керівником російської окупаційної армії генерала Герасимова, який стояв біля витоків російської агресії ще від 2014 року, вказує на те, що окупанти будуть діяти в тому ж руслі, що й раніше.

«Хоч ми зараз маємо справу з гарячою війною, агресію з боку російської федерації проти України, але для нинішнього російського режиму ці дії вкладаються в більш широку гібридну агресію проти України, яка почалася ще у 2014 році. Недарма вони повернули на посаду командувача об’єднаного угруповання військ генерала Герасимова, який, насправді, є в російських реаліях автором цього гібридного підходу загалом, і архітектором операції захоплення Криму у 2014 році, і, зрештою, він же розробляв операцію 24 лютого 2022 року», — пояснив експерт.

Тарас Жовтенко зазначив, що росіяни намагатимуться використовувати маневри, що відволікають, комбінуватимуть посилену активізацію бойових дій на лінії фронту з масованим ракетним обстрілом цивільних об'єктів і цивільної інфраструктури.

«Росіяни, ймовірно, намагатимуться схилити Білорусь хоча б до імітації загрози з північного напрямку, щоб частково досягти тих цілей, які росіяни собі ставлять», — спрогнозував експерт.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що сусідня білорусь таки не вступить у війну проти України, проте запевнив — якщо це все ж станеться, Сили оборони дадуть гідну відсіч і цьому ворогу.



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