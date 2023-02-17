«Будемо боротися і виживемо»: Зеленський про можливий вступ білорусі у війну на боці рф

Президент Володимир Зеленський сподівається, що сусідня білорусь не вступить у війну проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, реагуючи на заяву білоруського диктатора щодо готовності вести війну разоміз російськими військами зі своєї території.

«Сподіваюся, що білорусь не вступить у війну. Якщо це станеться, ми будемо боротися і виживемо», — сказав Зеленський.

Президент України також наголосив, що було б «великою помилкою» дозволити росії знову використати білорусь як плацдарм для вторгнення в Україну.

За даними українських прикордонників, на території білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, але їхня кількість періодично змінюється. Українська розвідка вважає, що наразі загрози відкритого вторгнення з боку білорусі на територію України немає. А олександр лукашенко водить російського лідера володимира путіна за ніс, обіцяючи підтримку.

Як відомо, раніше самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці росії, але тільки в тому випадку, якщо звідти хоч один солдат прийде на територію білорусі вбивати «його людей».

«Якщо вони вчинять агресію проти білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру», — додав він.

Також диктатор наголосив, що це стосується не тільки України, але й інших сусідніх країн. Водночас, лукашенко закликав закінчити війну в Україні і почати «говорити про мир». Він також звинуватив Захід в ескалації і заявив, що США не хочуть дипломатичного врегулювання.

Зеленський вкотре висловив упевненість, що здавання українських територій росії було б помилкою, оскільки після цього росія «почне щоразу повертатися», а наблизити довгостроковий мир можуть лише постачання західного озброєння.

При цьому територіальні поступки України по Криму чи на Донбасі створили б «бомбу у центрі нашої країни та бомбу у центрі Європи», упевнений український президент.

Раніше Зеленський призвав Захід допомогти Україні озброєнням та зробити «весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги».

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