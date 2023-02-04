«Новий російський наступ не буде таким, як 24 лютого»: фінський військовий експерт спрогнозував дії ворога

Якщо росія розпочне масштабний наступ зимою-навесні, про який у деяких колах навіть говорять, як про великий наступ, він, ймовірно, буде дуже відрізнятися за характером від того, який країна-терористка розпочала 24 лютого 2022 року, заявив в інтерв'ю підполковник Ярмо Маттіла, старший викладач Інституту військових наук Національного університету оборони Фінляндії.

«Донбаський регіон важливий для росії, і Донецьк все ще не повністю перебуває під їхнім контролем. Таким чином, напрямок Донецька та Запоріжжя може бути найбільш вірогідним напрямком атаки, можливо, Харків», — зазначає Ярмо Маттіла.

Втім, він не вважає, що ми побачимо справжній масштабний наступ. Для самої росії це просто не має сенсу. Агресор має більше шансів досягти своїх цілей, якщо він встановить більш обмежений територіальний фокус.

«Я думаю, що росіяни теж засвоїли цей урок. Звичайно, вони знали в минулому, що потрібно створити центр тяжіння. Однак чомусь ці базові уроки не були дотримані. Напрямок білорусі також цікавий як частина загальної картини. Лідер країни лукашенко заявив днями, що його країна „вже готова“ запропонувати росії допомогу. Таким чином, зосередженість на східній Україні не виключає ударів з півночі. білорусь могла б розпочати такий наступ, щоб зв'язати українські війська там. Я не думаю, що з цього напрямку буде якийсь серйозний наступ, але звідти можна буде ускладнити оборонну боротьбу України», — каже Маттіла.

Про російські ракети було сказано багато. За найоптимістичнішими оцінками, у росії досить скоро закінчаться ракети. Однак Ярмо Маттіла спростовує такі сподівання. Приклади, які він наводить, включають балістичні ракети малої дальності та ракети подвійного призначення, такі як С-300.

«Це насамперед зенітна ракета, але вона також використовується для ураження цілей на суші досить близько, на відстані близько 100 кілометрів. Таких ракет у росії все ще багато, тож вони поки не закінчаться. З іншого боку, росії доведеться обмежити використання більш сучасних ракет більшої дальності, які можна запускати за кілька сотень і навіть тисяч кілометрів. Безумовно, їх вже не вистачає. З іншого боку, з'явилися ознаки того, що вони зможуть продовжувати їх виробництво. Однак обсяг виробництва, на який вони здатні щомісяця, значно менший, ніж у минулому».

Мобілізація дозволила росії компенсувати значні втрати військ. За словами Маттіли, є ознаки можливого нового наступу.

«росія нарощує наступальні сили і резерви, з якими вона може спробувати здійснити більш масштабний наступ. Обладнання також перемістили, тож щось відбувається. Терміни можливого наступу важко оцінити, але кінець лютого і початок березня — це дати, які згадуються в різних контекстах. Це може бути вікно можливостей для того, щоб щось сталося. Але ця атака не стала б несподіванкою для України. Поки що повного колапсу не сталося, хоча росія наступає вже майже рік. Ситуація вже деякий час залишається більш статичною».

Обидві сторони, вважає експерт, безумовно, шукають нові конфігурації, тренують свої війська і нарощують ресурси. Україна все ще має хороший потенціал для реагування на російські атаки, і він буде ще більше посилений завдяки військовій допомозі Заходу.

Тому, на думку підполковника, про великий наступ у справжньому розумінні цього терміну не варто говорити. На практиці це вимагатиме широкого залучення всіх родів військ і всіх видів озброєнь. Масштабний наступ також передбачає значну зміну обсягу і темпів бойових дій порівняно з нинішньою ситуацією, а цілі матимуть оперативно-стратегічний характер. Маттіла вважає, що цілі росії зараз більш помірковані, ніж раніше. Враховуючи важливість Донбасу для росії, цей регіон може бути більш обмеженою і реалістичною метою для них.

Про те, що росія готується до «незворотнього наступу» у найближчі місяці, раніше також заявляли аналітики ISW.

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