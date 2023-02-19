Пенсії з інвалідності: хто в Україні може отримувати до 13 тисяч грн на місяць

В Україні діє кілька видів пенсій за інвалідністю: за солідарною системою, військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У першому випадку виплати призначать людям з інвалідністю при страховому стажі від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлена інвалідність). Як роз'яснюють експерти видання На пенсії, розмір пенсії за інвалідністю обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком — особам з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком — особам з інвалідністю ІІ групи;

50% пенсії за віком — особам з інвалідністю ІІІ групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім придбаного страхового стажу, зараховується період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи — 2300 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 100 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 093 грн.

Пенсії з інвалідності військовослужбовцям

Призначаються у разі настання інвалідності:

під час проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, що виникли під час проходження військової служби.

Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності і призначається у розмірах:

І група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, отриманої людиною у зоні відчуження у 1986−1990 роках, або за п’ятикратним розміром мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчим:

І група — 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік ( з 01.03.2022 — 12 993,56 грн);

— 12 993,56 грн); ІІ група — 80% ( з 01.03.2022 — 10 394,85 грн (12 993,56×80%);

— 10 394,85 грн (12 993,56×80%); ІІІ група — 60% ( з 01.03.2022 — 7 796,14 грн (12 993,56×60%).

Нагадаємо, що учасники бойових дій вже у березні отримають також індексацію пенсій.

Фото Офісу президента

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram