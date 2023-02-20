У Тельців — депресія, у Близнюків — приваблива пропозиція, у Левів — просування кар'єрними сходами: гороскоп на 20 лютого 2023 року

Астрологи, які склали гороскоп на цей тиждень, вважають понеділок, 20 лютого, дуже важливим днем, який принесе кардинальні зміни. Тиждень починається з молодика, який відбудеться в Рибах о 09:05. Цей молодик практично збігається з моментом входження Венери на знак Овна о 09:56 за київським часом. Таким чином, сьогоднішній день задасть активне тло до кінця лютого.

На думку астрологів, для особистих взаємин, романтики та кохання починається не дуже сприятливий період. Вони радять розпочати день із підбиття підсумків попереднього місячного місяця та проаналізувати свою професійну діяльність та вчинки.

У другій половині дня можна будувати плани на майбутнє та загадувати бажання — вони обов'язково збудуться.

Астрологи впевнені, що 20 лютого будь-які нові справи складатимуться якнайкраще. Можна починати будувати будинок чи дачу, робити ремонт.

Овен

День підбиття підсумків, перегляду пройденого шляху. Старанні Овни будуть винагороджені. Помилки коштуватимуть дорого. Почату сьогодні справу обов'язково доведіть до кінця. Ніщо не повинно відволікати вас від серйозніших справ. У другій половині дня можливі невелика перенапруга та занепад сил, пише slovofraza.com.

Телець

Сьогодні можливий значний енергетичний спад. Приділіть особливу увагу здоров'ю. Ймовірні депресивні стани. Деякі Тельці можуть потрапити до алкогольної залежності. Літнім людям рекомендується контролювати перебіг хронічних захворювань. Ймовірно їм знадобиться допомога компетентного лікаря. Постарайтеся суворо виконувати його рекомендації, інакше хвороба може затягтися або набути незворотного характеру.

Близнюки

Цей день сприятливий для початку нової справи, звернення до вищих інстанцій, судових розглядів. Можливо, привабливі пропозиції принесуть вам зиск та моральне задоволення. Однак не поспішайте приймати важливі рішення, слід детально обміркувати. Щодо здоров'я нічого критичного зірки не пророкують.

Рак

На вас чекає звичайний трудовий день, який може принести відчуття комфорту та впевненості у собі. Домашні та особисті проблеми відсунуть на другий план справи та бізнес. Будьте уважні до своєї половини. Ваша чарівність і майже дитяча безпосередність будуть мати у своєму розпорядженні оточуючих людей. До вечора головний біль може вивести вас з ладу, тому краще відпочиньте, відмовтеся від візитів і не запрошуйте гостей.

Лев

Цей день є сприятливим для реорганізації побуту, великих покупок, обміну. Імовірна підтримка з боку: близькі вам люди візьмуть частину фінансових проблем на себе. Можливе деяке переміщення службовими сходами, але ось у який бік — вгору чи вниз, залежатиме тільки від вас. Молодим Левам рекомендується не гаяти багато часу на розваги та зустрічі, поспішайте реалізувати себе.

Діва

День багато в чому пройде в клопотах вдома та на роботі. У багатьох посиляться інтелектуальні та підприємницькі здібності. Добре підуть справи, пов'язані із навчанням. Має бути вирішено безліч питань, а трохи відпочити і розслабитися не вдасться. Романтичні знайомства, які відбудуться у цей час, відрізнятимуться бурхливим проявом почуттів.

Терези

Гарний час, щоб завершувати раніше розпочаті справи. День підходить для зміцнення ділової репутації, зав'язування корисних знайомств. Намагайтеся більше спілкуватися з оточуючими. Необдумані рішення можуть виявитися вдалими. В будинку можна зробити невелике перепланування, розпочати ремонтні та інші роботи з благоустрою житла.

Скорпіон

Цей період складеться сприятливо для роботи, важливих зустрічей, складання планів на майбутнє, навчання. Спілкування з оточуючими обіцяє пройти легко та цікаво. Не сумнівайтеся у своїх вміннях та досвіді, а також у здатності освоїти нові знання та навички. Сьогодні слід утриматися від суперечок із начальством.

Стрілець

Зараз виявляйте більше ініціативи та не бійтеся експериментувати! Заплановані заходи відбудуться без подій та неприємних сюрпризів. Можна запланувати походи магазинами. Сам собою процес шопінгу може стати захоплюючим і приємним заняттям, а покупки виявляться доречними.

Козеріг

Цей час обіцяє помітні успіхи як на роботі, так і в побуті. Будь-яку справу, за яку візьметеся, ви зможете довести до кінця. Цього дня не варто діяти необдумано чи під впливом імпульсу. Більше уваги приділяйте своєму здоров'ю та фізичній формі.

Водолій

Зірки радять більше уваги приділяти сім'ї, особливо дітям. Можна зайнятися врегулюванням господарсько-побутових питань, підвищенням рівня комфорту та затишку. Це добрий час для проходження медичного обстеження, початку курсу лікування. Сьогодні не слід брати або позичати навіть невеликі суми.

Риби

Рекомендується стримати активність і вести спокійний та розмірений спосіб життя. Однак зірки попереджають: обставини можуть скластися так, що доведеться працювати на межі своїх можливостей. Йде гарний час для того, щоб почати оздоровчу дієту тим, хто має проблему із зайвою вагою — результат буде вражаючим.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на березень для всіх знаків зодіаку.

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