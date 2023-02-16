Зустрічаємо весну у всеозброєнні: Тільцям добре б «підкачатися», Близнюкам доведеться набратися терпіння, Дівам важливо змінити стиль

До початку весни залишається трохи менше двох тижнів — березень обіцяє особливий успіх п'ятьом знакам зодіаку у фінансовій сфері. Втім, пощастити може всім знакам зодіаку, якщо правильно підготуватись до весняного періоду.

Овен

Овнам для того, щоб зустріти весну 2023 року з успіхом у кишені, варто в першу чергу перестати бути грубими та непоступливими. Настав час працювати над собою та взаємодіяти з людьми, незважаючи на те, що вони можуть мати інші погляди на життя, на все, що відбувається. Овнам варто розпочати нові справи у бізнесі та по роботі, щоб не створювалося враження того, що все необхідне зроблено. Початок весни — не час для відпочинку, пише slovofraza.com .

Телець

Тільцям астрологи наполегливо радять зустріти весну у добрій фізичній формі. Для цього важливо почати займатися спортом, скоригувати своє харчування, а також почати жити за режимом — вставати і лягати спати у визначений час. Потрібно змусити свій організм прокинутися від зимової сплячки раніше, ніж розпочнеться весняне березневе пробудження.

Близнюки

Близнюкам важливо культивувати в собі такі якості, як незворушність, холоднокровність, душевний спокій. На початку весни може бути дуже багато важливих подій, деякі з яких стануть не найприємнішими, але в майбутньому принесуть багато добра. Близнюкам треба буде зазнати цього тиску. Якщо є можливість, варто наприкінці зими взяти собі невелику відпустку.

Рак

Ракам потрібно робити якнайбільше добрих вчинків наприкінці зими. Це допоможе правильно підготуватися до весни, адже на початку березня Всесвіт може вимагати плати за минулі помилки. Березень — час очищення карми. Щоб не почалася чорна смуга, потрібно виправити свої помилки, допущені цієї зими. Для цього важливо робити більше добра, причому щиро.

Лев

Левам потрібно зробити так, щоб у їхньому житті було якнайменше ревнощів, причому не лише з їхнього боку, а й з боку другої половинки. Для цього їм потрібно зробити так, щоб їм довіряли. Не потрібно провокувати близьких людей на переживання. Якщо почати весну 2023 року з негативної ноти, то це може спровокувати шквал неприємностей у різних сферах життя.

Діва

Дівам варто прибратися вдома і навести лад на робочому місці. Якщо хотілося давно змінити роботу, можна спробувати зробити це у лютому, щоб уже у березні почалося нове життя і все стало гаразд. Перетворенням житла та робочого місця можна не обмежуватись. Успіх навесні Дівам принесе новий зовнішній вигляд. Найкращий спосіб підготовки до весни 2023 року — змінити стиль і купити новий одяг, зробити нову зачіску.

Терези

Терезам, можливо, варто повернутися до ідей, які надихали їх раніше. Це благотворно вплине на мотивацію та допоможе з більшою впевненістю дивитися у майбутнє. Наприкінці зими 2023 року люди цього знаку зможуть переглянути своє ставлення до багатьох речей. Це піде їм на користь, тому що навесні бажано бути відкритими до всього нового та цікавого.

Скорпіон

Найкраща підготовка до весни для Скорпіонів — це налагодити добрі стосунки з близькими, пробачити себе та оточуючих за помилки. Потрібно підняти над головою білий прапор і вибачитися за свої власні недоліки, образливі слова та вчинки. Весну цього року потрібно починати в гармонії із собою та зі світом. Якщо перебувати з оточуючими у сварках, березень може початися з хаосу.

Стрілець

Стрільцям потрібно спробувати у лютому внести небагато різноманітності у особисте життя. Можна сходити на незвичайне побачення, або спробувати розважитись незвичайним способом з другою половинкою. Також можна урізноманітнити особисте дозвілля та робочий процес. Чим більше новизни буде в їхньому житті, тим приємнішим буде початок весни 2023 року.

Козеріг

Козерогам зустріти весну 2023 року астрологи радять у гарному настрої. Це найголовніша умова успіху для них. Добре, що зараз немає ретроградних планет, тож Козерогам буде набагато простіше справлятися з неприємними думками та переживаннями. Також астрологи радять наприкінці зими робити важливі та потрібні покупки. Помірний шопінг піде на користь людям цього знаку.

Водолій

Водоліям у лютому не можна робити нічого, що очорнило б їхню репутацію. Починати весну 2023 року краще так, щоб ненависників було якнайменше. Астрологи радять позбутися егоїзму і перестати бурхливо реагувати на критику. У цьому плані, навпаки, корисно буде прислухатися до думки оточуючих, оскільки у їхніх словах буде чимала частка істини.

Риби

Для Риб початок весни майже завжди є чарівним та важливим часом у році. Цього разу на них чекає багато удачі та гарного настрою, проте, Венера буде у несприятливому становищі з кінця лютого, так що астрологи рекомендують не сперечатися ні з ким і не вирушати у далекі подорожі перед початком березня. Також Рибам не варто робити нічого, що могло розчарувати їх.

Раніше шаманка і ясновидеця Кажетта Ахметжанова назвала три знаки зодіаку, яким особливо пощастить у 2023 році.

Фото Pixabay

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