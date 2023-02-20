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«Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі»: Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні (видео)

9:34 20 лютого 2023
Зеленський

Президент Володимир Зеленський вшанував пам`ять Героїв Небесної Сотні — цей день в Україні відзначається 20 лютого з 2015 року.

«Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності, — Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку та професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей», — сказав він.

Президент зазначив, що зараз українці захищають країну, памʼятаючи, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох людей, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила.

«Жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну й українців! Вічна шана Героям Небесної Сотні!» — підкреслив очільник держави.

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Фото Офісу президента

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