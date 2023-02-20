«Просто на знімальний майданчик прилетіли одні з перших ракет»: Ахтем Сеітаблаєв розповів про зйомки картини «Мирний 21»

Український актор, режисер і сценарист Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно став дідом, розповів про роботу над фільмом «Мирний-21». Стрічка вийде на широкі екрани вже 22 лютого. Воєнна екшн-драма розповідає про реальні події 2014 року.

«Це реальна історія. Я дізнався про неї в 2014 році від тодішнього командира штабу Луганського прикордонного загону. Спочатку я в неї не повірив, але то була правда. Йшлося про те, що особовий склад Луганського прикордонного загону, який на 85% складався з жителів Луганська та Донецька, до останнього тримав оборону та дав гідну відсіч росіянам», — розповів режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв у програмі «Ранок Вдома».

Режисер каже, що назва фільму не випадкова — це адреса загону, про який йдеться в картині. Саме у кварталі Мирний у Луганську, у 21 будинку був розташований штаб Луганського прикордонного загону. Проте зйомки відбувалися в іншому, вже не менш історичному місці.

«Знімали у військовій частині у Василькові. Там були мої справжні друзі, з якими ми співпрацюємо не перший рік. Як на мене, один із нових метафоричних нюансів полягає у тому, що 24 лютого 2022 року туди прилетіли одні з перших ракет. Прямо на знімальний майданчик. Дякую Всевишньому, військові не загинули. Згодом ми приїжджали на той самий майданчик до будівлі, у якій знімали кіно. Зараз вже спостерігаємо зовсім не кіно, на жаль», — розповів Сеітаблаєв.

Одну з головних ролей у фільмі «Мирний 21» виконав відомий актор Паша Лі. Стрічка, на жаль, стала останньою у фільмографії артиста — 6 березня 2022 року Паша загинув під обстрілом в Ірпені.

«Так, це його остання роль. Коли ми шукали позивний для його персонажа, сталася цікава історія. Паша дуже полюбляв єгиптологію і про Крим багато знав. Ми перебрали різні варіанти та врешті зупинилися на позивному „Осіріс“. Це бог світла, бог, який відроджується. Коли Паша загинув, його друзі отримали запрошення на похорон від похоронного дому „Осіріс“. Так він зібрав усіх друзів. Мені не віриться досі, що він загинув. Сподіваюсь, що після перегляду фільму у глядача буде почуття гордості за героїв, натхнення та впевненості у тому, що ми не просто переможемо, а й відродимо країну. Ми зробимо це так, що жодна подія надалі не зможе змусити сумніватись у своєму виборі», — поділився Ахтем.

10 гривень із кожного спрямують на наш проєкт «Довгі РУКи ТрО», а саме — на розвідувально-ударний комплекс зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення Сеітаблаєв вступив до лав тероборони і готовий був захищати Україну зі зброєю в руках.

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