Знімав зґвалтування на телефон: під Києвом упіймали сексуального маніяка (відео)

Під варту відправився ще один гвалтівник, який погрожував своїй жертві зброєю.

Як повідомили в поліції Київщини, правоохоронці затримали 50-річного зловмисника у селі Старі Петрівці.

«Бив по голові пістолетом, зґвалтував. Мерзотника, який жорстоко знущався над жінкою, гарячим слідом затримали поліцейські Київщини. 50-річного ґвалтівника викрили в селі Старі Петрівці, де він і вчинив сексуальне насильство над 40-річною сусідкою», — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото поліції

ЗМІ повідомляють, що зловмисник, знущаючись над своєю жертвою, знімав процес гвалтування на телефон.

Слідчі Вишгородського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч.1 ст. 152 ККУ. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше у столиці правоохоронці затримали чоловіка, який побив та згвалтував свою похресницю. У 22-річної дівчини медики діагностували перелом кісток та забій м’яких тканин носа.

Фото поліції

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