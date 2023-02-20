На Херсонщині окупанти обстрілюють цивільні об'єкти, щоб звинуватити ЗСУ, та продовжують насильницьку паспортизацію населення, — Генштаб

Ворог, як і раніше, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на п`яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Протягом поточної доби рашисти завдали 3 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як попереджають у Генштабі ЗСУ, загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.



Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Іскрисківщина, Запсілля, Покровка та Майське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них — Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.



«19 лютого російські окупаційні війська з артилерії обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, аби звинуватити та дискредитувати Збройні Сили України. Також, для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області», — зазначили у Генштабі та додали, що на тимчасово занятих територіях рашисти продовжують примусову російську паспортизацію.

Зокрема, так звана «влада» у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу, рухомого та нерухомого майна за російським законодавством. В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

Ексклюзивний матеріал «Ракета поцілила в наш вертоліт, коли ми вивозили поранених з оточеного Маріуполя»: Герой України Євген Соловйов про унікальну повітряну операцію" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram