Можливий наступ росіян на Луганщині «видихнеться задовго до того, як їм вдасться досягти помітних результатів», — ISW

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область), здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

«Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію», — йдеться у ранковому зведенні.

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 — по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, ще 2 удари — по інших важливим об’єктам ворога. Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та 2 дрони-камікадзе типу «Ланцет-3». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

За даними Генштаба, втрати ворога на ранок понеділка, 20 лютого, збільшилися ще на 820 ліквідованих військовослужбовців та склали 143 680 вбитими.

Фото Генштабу

Тим часом в Інституті вивчення війни, аналізуючи бойові дії на Донбасі, припускають, що у росіян не достатньо резервів, аби досягти відчутних результатів на Луганщині. У щоденному звіті підкреслюється, що в угрупуваннях російської окупаційної армії, які намагаються наступати від лінії Сватово-Кременна, нема деяких танкових частин, які мали б там бути. Ймовірно, противник має проблеми з поповненням втрат у бронетехніці.

В ISW не відкидають, що з введенням останніх резервів, якщо це станеться, наступ може активізуватися, але видихнеться задовго до того, як росіянам вдасться досягти помітних результатів, не говорячи вже про стратегічні цілі.

«Відсутність відновлених танкових полків і бригад позбавляє сухопутні сили росії ударної потужності, яка б дозволила здійснювати прориви і користуватися їхніми плодами», — зазначили в ISW та додали, що, ймовірно, саме тому Західний військовий округ досі ніяких проривів не зробив.

Раніше австралійський генерала у відставці Мік Райан назвав малоймовірною версію, що нинішня хвиля запеклих атак є наступом путінських військ. На його думку, це — «зондування і розвідувальні місії» для перевірки сили, диспозиції і можливої реакції української сторони.

А військовий експерт Тарас Жовтенко зазначав, що росіяни діятимуть не так, як на початку вторгнення, а комбінуватимуть активність на фронті із масованими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі.

Фото Генштабу

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