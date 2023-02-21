Більше 700 окупантів, 10 танків та 9 броньованих машин: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася 363-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, окупаційні війська ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка — Лугансько та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Зусиллями українських захисників станом на ранок 21 лютого цифра ліквідованих російських загарбників виглядає досить вражаюче — втрати ворога досягли 144 440 осіб лише у живій силі (минулої доби було знищено ще 760 загарбників). Крім того, Сили оборони знищили 10 танків, 9 бойових броньованих машин, 5 БПЛА та по одній одиниці автомобільної і спеціальної військової техніки ворога.

Українці у коментарях відзначили красу цифри знищених ворогів, але висловили очікування нової, більш круглої цифри.

Нагадаємо, під час вражаючого візиту президента США до Києва 20 лютого було оголошено про новий пакет військової допомоги нашій країні на 500 млн. доларів.

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