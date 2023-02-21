Найнебезпечніший день: астролог розповів, коли путін оголосить «священу війну»

Враховуючи любов путіна до сакральних дат, на річницю повномасштабного російського вторгнення та найближчі дні від цієї дати, російський диктатор може спробувати «повторити» 24 лютого 2022 року. рф намагатиметься повністю захопити Донецьку та Луганську області, аби змусити Україну піти на переговори.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив астролог Влад Росс.

Втім, за його словами, президенту рф це не вдасться — Україна вистоїть і переможе.

Влад Росс наголосив, що найнебезпечнішим для українців числом є 22 лютого — саме у цю дату путін може оголосити «священну війну» і росія перейде від «спеціальної військової операції» до повної мобілізації всього населення.

«Тобто росія остаточно перейде на військові рейки. Люди будуть під повним контролем. І путін набере два мільйони мобілізованих», — наголосив астролог.

Втім, він зауважив, що навіть це не допоможе країні-агресору й Україна переможе.

«ЗСУ треба розбити Москву. Тоді почне закінчуватися війна. Це може статися вже в березні. Буде повернення в петлі Марса — раніше вона проходила, коли ми вдарили по Кримському мосту. Березень дуже вдалий для переворотів в росії», — пояснив Росс.

Астролог також розповів, коли настане переломний момент у війні та назвав точний місяць перемоги України.

За його словами, контрнаступати українські бійці почнуть уже найближчим часом на всіх напрямках. А починаючи з 23 березня, коли Плутон перейде в знак Водолія, будуть можливі просування з нашого боку.

«Якщо окупанти до цієї дати й будуть мати якісь успіхи на фронті, то після ми підемо в контратаку. Будуть потужні просування з нашого боку — ми підійдемо до Криму, підірвемо Кримський міст і, звичайно ж, дійдемо до Маріуполя», — пояснив Росс.

Він також додав, що у липні Уран увійде в четвертий дім нашої країни і саме тоді стане зрозуміло, що перемога вже точно на нашому боці.

«До серпня все має вирішитися. Тобто у цей період буде зачистка України від недругів. Тому на Україну чекає перемога у 2023 році», — резюмував астролог.

Раніше Росс розказав, коли ліквідують самого путіна та хто може бути його наступником.

Як повідомляли «ФАКТИ», відомий екстрасенс Макс Гордєєв вважає, що нинішня війна — не остання у відносинах між Україною та росією.

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