Диктатор лукашенко висилає польських дипломатів з білорусі: як відповість Польща

Білоруський режим вирішив вислати польських дипломатів з Гродно та Мінська. Йдеться про офіцера зв'язку польських прикордонників і двох консулів, повідомляє Onet. Офіцер зв'язку польських прикордонників покине білорусь до вечора середи. Два польських консули з Гродно, ймовірно, також будуть вислані, підтвердив в інтерв'ю виданню речник МЗС Лукаш Ясіна. На запитання про можливі дії польської влади він відповів, що про них буде повідомлено, щойно відповідне рішення буде ухвалене.

Як неофіційно стало відомо Onet, наразі в уряді відбуваються консультації щодо можливої реакції на рішення білоруського режиму. Не виключено, що польський уряд також вирішить вислати білоруських дипломатів з території республіки.

10 лютого Польща закрила «в інтересах державної безпеки» прикордонний пункт пропуску «Бобровники», останній, що діяв у Гродненській області. Напередодні білоруський суд у Гродно засудив польського активіста, журналіста Анджея Почобута до восьми років колонії загального режиму.

Понад рік «Бобровники» були єдиним діючим автомобільним пунктом перетину кордону з білоруссю у Підляському воєводстві, через який здійснювався вантажний та пасажирський рух. 9 листопада 2021 року через міграційну кризу найбільший автомобільний перехід з білоруссю — в Кузниці — був закритий. Перехід у Половцях також закритий. Відкриті лише переходи в Люблінському воєводстві: «Тересполь» — для пасажирських перевезень та «Корощин-Кукурики» — для вантажних перевезень.

У відповідь на закриття прикордонного переходу «Бобровники» білоруське МЗС оголосило про обмеження для польських перевізників. В результаті цих обмежень вони можуть в'їжджати у білорусь і виїжджати через будь-які пункти перетину кордону для вантажних автомобілів, але тільки «на польсько-білоруській ділянці кордону». Вони не можуть користуватися білоруськими пунктами перетину кордону з Литвою та Латвією.

«Якщо білоруська влада застосує оголошені обмеження до польських перевізників, реакція Польщі щодо білоруських перевізників буде ідентичною», — написав днями очільник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський у твіттері.

Нагадаємо, що у 2022 році українці в Польщі блокували рух фур, що везли товар з Євросоюзу в білорусь і росію.

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