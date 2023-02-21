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Події

Ударив кухонним ножем в груди: на Харківщині чоловік убив жінку і скинув тіло у вигрібну яму

17:13 21 лютого 2023
Оперативне фото

На Харківщшині, де у новорічну ніч сталося «сімейне вбивство», передали в суд справу на 51-річного мешканця села Яковлівка Лозівського району, який зарізав цивільну дружину, а її труп скинув у вигрібну яму.

Трагічна подія сталась 25 грудня минулого року під час однієї з сімейних сварок. Між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Смерть настала від гострої крововтрати.

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території домоволодіння, однак вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області, повідомили в обласній прокуратурі.

За висунутими обвинуваченнями чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Миколаївщині чоловік вбив дружину металевим прутом й сам… розповів про вбивство поліції.

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