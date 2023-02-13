Язик до тюрми доведе: на Миколаївщині чоловік вбив дружину металевим прутом й сам розповів про вбивство поліції

У Вознесенському районі Миколаївської області чоловік металевим прутом вбив свою дружину, а потім зізнався про це поліції.

Поліцейські за місцем проживання чоловіка в одному з населених пунктів Вознесенського району виявили тіло 33-річної жінки з тілесними ушкодженнями.

За попередніми висновками експерта, смерть жінки настала внаслідок множинних переломів ребер та пошкоджень внутрішніх органів.

Як пояснив сам чоловік, 9 лютого він разом з дружиною розпивав спиртні напої. Між парою виникла сварка, під час якої чоловік схопив металевий прут й завдав ударів по тілу жінки. Коли зрозумів, що вона мертва, накрив її одягом та поїхав до Одеси.

Металевий прут правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

Зловмисника слідчі затримали. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше ми писали про трагедію на Сумщині, де чоловік зарізав дружину, а потім наклав на себе руки.

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