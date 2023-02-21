Ворог намагається вести наступ на 5 напрямках та проводить облави на дезертирів на захопленій частині Херсонщини, — Генштаб

Російські окупанти, як і раніше, зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За поточну бойову добу ворог обстріляв понад 20 районів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях, повідомили у Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове, Стельмахівка, Іванівка, Невське, Краснопопівка, Діброва, Білогорівка та Федорівка.

На Бахмутському напрямку обстріли зазнали 18 населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки, Богоявленки, Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневу поразку зазнали 11 населених пунктів.

На Херсонщині від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У Генштабі зазначили, що у зв'язку з високим рівнем дезертирства з російських окупаційних військ з 20 лютого цього року у Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особлива увага приділяється занедбаним дачам та будинкам.

З початку 2023 року на тимчасово окупованій території Криму, зокрема у Севастополі, значно погіршилася криміногенна ситуація. Причиною стала поява колишніх ув'язнених, котрі воювали у складі так званої чвк «вагнер» та амністовані після завершення контракту. При затриманні за скоєні злочини вони направляються не у виправні установи, а назад на передову.

Нагадаємо, сьогодні президент росії володимир путін виступив у Москві з посланням Федеральним зборам. Він вкотре звинуватив Захід у тому, що той руками України намагається знищити росію. Вся його промова була просякнута бажанням та прагненням продовжувати війну. Наприкінці промови путін сказав, що росія припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. На цей час договір є єдиною угодою між Москвою та Вашингтоном щодо стримування гонки ядерних озброєнь.

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