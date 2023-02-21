Путін оголосив про вихід росії з Договору про обмеження стратегічних озброєнь

У вівторок, 21 лютого, президент рф володимир путін виступив у Москві з посланням Федеральним зборам. Зазвичай із цією програмною промовою російський лідер звертається до членів Держдуми та Ради федерації у грудні.

Цього разу наприкінці року йому сказати не було чого — російські війська не змогли досягти в Україні жодних успіхів, втрати на фронті були більшими. Та й, за чутками, стан здоров'я путіна не дозволяв йому підготуватися ґрунтовно.

Нині мало що змінилося, але тягнути довше було вже не можна. Тут і річниця «спецоперації», як продовжують у Кремлі називати війну в Україні, і активна підтримка Заходом нашої країни, і вибори, що відбудуться в росії.

Дві години путін промивав мізки співвітчизникам. Навіть деяким із тих, хто сидів у залі, важко вдавалося стримувати позіхання. Іноді не виходило.

Багато спостерігачів заявляють, що нічого нового путін не сказав. Справді, він вкотре звинуватив Захід у тому, що той руками України намагається знищити Росію. Якщо вірити путінові, то це НАТО розв'язало війну, а росія була змушена застосувати силу, щоб покласти край агресії.

Прекрасна у своєму лицемірстві ідея путіна про те, що жителі України, особливо її східних та південних областей, з нетерпінням чекали, коли братній російський народ допоможе їм позбутися «київського режиму» та неонацистів.



Ну і далі, як за по-писаному — треба захистити російську молодь від згубного впливу Заходу, зберегти справжні духовні цінності та традиційний інститут сім'ї. Навіть Столипіна згадав, який більше 100 років тому заявив, що росія має право бути сильною.

І все-таки за всіма цими словами, які путін повторює протягом останніх років як мантру, ховалися дуже важливі посили. Швидше за все, призначаються вони не росіянам, а Україні та Заходу.

За дві години виступу путін жодного разу не натякнув на можливість початку переговорів, перемир'я чи щось подібне. Ні, вся його промова була просочена бажанням і прагненням продовжувати війну.

Навіть та частина послання, яка була присвячена економіці, будувалася на тезі, що росія витримала удар санкцій, що військові витрати їй під силу, що вона здатна й надалі забезпечувати армію зброєю та боєприпасами. При цьому путін обіцяє підняти зарплати, збільшити виплати на дітей, будувати дороги. До речі, важливий момент — допомогу на дітей російський президент обіцяє виплачувати і мешканцям нових суб'єктів росії, тобто тим, хто проживає у чотирьох областях України, які росія незаконно оголосила своїми восени 2022 року. Це і є сигнал путіна — ми нікуди йти не збираємось і повертати теж нічого не будемо.

Ну і головний сигнал, який був надісланий кремлем Заходу у відповідь на посилення військової підтримки України — росія припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. На даний момент цей договір є єдиною угодою між Москвою та Вашингтоном щодо стримування ядерних перегонів озброєнь.

США вже неодноразово звинувачували росію в порушенні цього договору. Ці законні претензії Вашингтона путін назвав 21 лютого «театром абсурду». Він заявив, що це американці відмовляються під надуманими приводами пускати російських експертів з інспекцією на свої військові бази, але вимагають, щоб росія дозволила їм проводити такі перевірки.

Зрозуміло, що путін знову все пересмикнув. І використав свою заяву про зупинення участі у договорі для того, щоб негайно віддати наказ міноборони та Росатому забезпечити готовність до випробувань російської ядерної зброї. Тут він трохи пом'якшив позиції — додав, що росія повернеться до випробувань, якщо США проведуть свої.

«Правда за нами!» — заявив путін, завершуючи свій виступ.

У НАТО вже відреагували на рішення Кремля. Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг сказав, що шкодує про рішення рф призупинити участь у Договорі про СНО. Він закликав Москву переглянути це рішення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Вашингтон «готовий у будь-який час обговорити з росією питання обмеження стратегічних озброєнь». Він додав, що США «уважно спостерігатимуть за тим, що насправді робить росія».

«Адміністрація президента Байдена забезпечить належні заходи для забезпечення безпеки нашої власної країни та наших союзників» , — додав Блінкен.

Нагадаємо, напередодні астролог Влад Росс попередив, що 22 лютого путін може оголосити «священну війну» і тоді росія перейде від «спеціальної військової операції» до повної мобілізації всього населення.

Фото скрін відео YouTube

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