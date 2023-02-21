Захисник Ківи та Савченко, якого позбавили адвокатського свідоцтва, намагається потрапити до Вищої ради правосуддя, — ЗМІ

28 лютого адвокат Олексій Шевчук, відомий захистом Іллі Киви та Надії Савченко, братиме участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє інформаційно-юридичний сайт «Я і закон».

Нагадаємо, наприкінці січня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області призупинила на три місяці дію адвокатського свідоцтва Шевчука за порушення правил адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його «піратом».

Як повідомлялось раніше, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив Олексія Шевчука у захисті корупціонерів, які вкрали мільярди.

«Шевчук є скандальним адвокатом, який п’ять років тому став партнером адвокатського об’єднання Barristers. Він захищає/захищав низку фігурантів справ НАБУ та інших одіозних осіб, таких як Олександр Онищенко, Ілля Кива, Ярослав Кашуба, Борислав Розенблат, Олег Бахматюк та інші», — зазначали в Центрі протидії корупції.

Олексій Шевчук також відомий як ведучий ТВ-шоу «ДокаZ» на колишньому телеканалі Медведчука Zik.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram