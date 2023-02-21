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Події

Намагаються залякати українців: окупанти вдарили артилерією по багатоповерхівкам під Запоріжжям

11:24 21 лютого 2023
Постраждалий будинок

Російський ворог продовжує обстріли мирних українських сіл та міст. Так, в понеділок, 20 лютого, російська армія з артилерії обстріляла селище міського типу Степногірськ, яке розташоване на лінії розмежування в Запорізькій області.

Воронка від снаряду

Під ворожий вогонь потрапили житлові дев'ятиповерхівки, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«В результаті ворожого вогню знеструмлено житловий район. Вогонь триває. Інформація про постраждалих уточнюється», — йдеться в повідомленні.

На кадрах з місця ударів добре видно масштаби руйнувань — багато будинків вже не придатні до проживання у них людей.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ констатували, що окупанти обстрілюють цивільні об'єкти навіть на окупованій ними території, аби звинуватити ЗСУ.

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