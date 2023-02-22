«Більше небезпеки може виходити з неба»: астрологічний прогноз на 22−26 лютого

Друга половина тижня обіцяє багато інформаційного галасу, несподіваних новин і екстрених заяв (Меркурій у Водолії у квадратурі з Ураном), вважає астрологиня Надія Мусієнко, яка що робила прогноз щодо закінчення найбільш руйнівного періоду війни.

«З вогненною Венерою в Овні багатьох потягне на подвиги, а особливо марнославних і амбітних — вступити в конкурентну боротьбу, проявити свою силу і продемонструвати власну велич. Чорний Місяць у трині до Венери витягує найнижчі людські вади, одягаючи їх у красиву обгортку. У цей час можуть проводитися кровожерливі шоу, що прославляють терор і насильство, оспівуватися хвалебні оди кривавим диктаторам, вихвалятися власні перемоги (особливо 22−23 лютого, коли Венера, Місяць і Юпітер в Овні). Починає вестися гостра конкурентна боротьба (може й між своїми), загострюється агресія, з'являється потреба змагатися, демонструючи свою першість. Це корисний час для тих, кому в справах необхідна уява, хто працює за натхненням. Також підіймаються теми гуманізму, милосердя і довіри один до одного, зводячи їх у рамки певних законів. Інтуїція може стати вірним помічником. А ось легковірні та наївні можуть нарватися на шахраїв. Комусь доведеться гірко розчаруватися через неуважність, а комусь — заплутатися у власних ілюзіях, очікуючи неможливого, або мріючи про нездійсненне».

Астрологиня пояснює — активного військового просування ще не передбачається.

«Марс, як і раніше, повільно рухається петлею в Близнюках, а ось його диспозитор Меркурій — у напруженому аспекті з Ураном (точний — 22 лютого), а отже, буде гучно і гамірно, особливо в інформаційному просторі. Більше небезпеки може виходити з неба».

Місяць, що зростає, сприяє веденню справ, а швидкий повітряний Меркурій покращує і підсилює налагодження різних взаємозв'язків між людьми, допомагає укладати угоди, домовлятися, проводити командну роботу, швидко та мобільно переміщатися і перевозити вантажі. Добре піде будь-яка інформаційна робота. Багато питань доведеться вирішувати в невизначених і не зовсім прозорих умовах, Сонце вже в Рибах, а це схиляє до закулісних кулуарних справ, або таємних угод. Покупки краще здійснювати до кінця тижня — Місяць у Тельці (у вихідні дні) для цього більш вдалий.

«У цей час у людей значно підвищується гормональний фон — швидко виникає пристрасть, блискавично спалахує почуття. Найчастіше, в такий час, багато хто просто йде в загул, заводить романи без зобов'язань. Чи закінчиться така пристрасна любовна пригода тривалими стосунками — покаже друга половина березня, коли Венера перейде в Телець і зможе грамотно розставити пріоритети і визначити справжні потреби. Вірусні інфекції швидше поширюються, частішають випадки отруєнь».

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