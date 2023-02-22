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Гроші

При призначенні субсидії враховуються доходи подружжя, навіть якщо вони не проживають разом, але є виняток, — ПФУ

10:36 22 лютого 2023
Гривні

Житлові субсидії, які почали виплачувати субсидіантам лише у готівковому вигляді, призначаються з урахуванням кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховуються на всіх членів домогосподарства. Але з цього правила є виключення.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, під час призначення держдопомоги враховуються доходи членів сім’ї домогосподарства, в тому числі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

«Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу Україн, подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. З урахуванням зазначеного, доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, окрім випадку, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що громадян, які отримують субсидії на оплату послуг ЖКГ та приховують свій справжній доход, можуть змусити повернути вже отримані гроші. Серед причин — відкриття депозитного рахунку на суму понад 100 тисяч грн, придбанні квартири або автомобіля. Про такі зміни громадяни повинні протягом 30 днів проінформувати Пенсійний фонд.

Фото Pixabay

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