Деяких українців змусять повернути субсидії: що відомо

Українців у деяких випадках можуть зобов'язати повернути отримані субсидії державі.

Це стосується громадян, які приховали інформацію про свій справжній дохід, пише today.

Як відомо, у разі змін у фінансовому становищі, наприклад, відкриття депозитного рахунку на суму понад 100 тисяч грн, придбанні квартири або автомобіля, громадяни повинні протягом 30 днів проінформувати про це Пенсійний фонд.

Одержувачам субсидій також не можна купувати готівкову чи безготівкову іноземну валюту, банківські метали на 50 тисяч грн і більше, та робити покупки, вартість яких перевищує цю суму.

Адже прибутки безпосередньо впливають на отримання субсидії.

Крім того, повернути субсидію доведеться українцям, які мають борги з оплати комунальних послуг. Якщо громадянин не платить за рахунками понад 3 місяці, то отримані субсидії доведеться повернути до бюджету. При цьому загальний борг щодо ЖКП має перевищувати 340 тисяч грн.

Нагадаємо, у лютому середній розмір житлової субсидії складає 1684 грн. На сьогодні одержувачів субсидій в Україні налічується 2,3 млн сімей.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, в яких випадках субсидію призначать всупереч діючим правилам.

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