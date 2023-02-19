В Україні змінився механізм виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг: що потрібно знати

В Україні з лютого 2023 року субсидії надаватимуть виключно у готівковій формі. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

Тепер людина може отримати на руки свої гроші та, заощадивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби.

Як пояснили у Мінсоцполітики, це один з найдієвіших інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження.

Зміни, що набули чинності, стосуються громадян, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на рахунок в «Ощадбанку», звідки направлялися надавачам ЖКГ).

Виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер проводять у готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом, А саме:

- тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, хто звернувся за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення «Укрпошти». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги;

- пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення «Укрпошти», де людина отримує пенсію;

- громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі та не є пенсіонерами (тобто у ПФУ відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в «Ощадбанку».

Як пояснили у Мінсоцполітики, про відкриття такого рахунку пільговики проінформують органи ПФУ. Щоб отримати з рахунку гроші, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладання договору банківського рахунку.

Якщо пільговик бажає отримувати кошти на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення «Укрпошти», він має звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ особисто через будь-який сервісний центр, поштою чи особистим кабінетом на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт по виплаті 16 тисяч гривень. Про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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