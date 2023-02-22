Понад 190 мільйонів направив Favbet до держбюджету та на допомогу ЗСУ за рік великої війни в Україні

Favbet та благодійний фонд Favbet Foundation у перший рік повномасштабного вторгнення направили до державного бюджету та на підтримку Збройних Сил України та постраждалих від війни українців близько 193 млн гривень. Про це повідомили представники благодійного фонду Favbet Foundation.

«Так, понад 140 млн грн направлено до бюджету країни в оплату ліцензій на організацію азартних ігор. Ця сума не враховує всіх інших податків та обов'язкових платежів з господарської діяльності. Ще на 46 млн грн фонд та компанії-партнери закупили та передали автотранспорт та спецобладнання для ЗСУ та інших сил оборони», — йдеться у повідомленні фонду.

Також представники фонду зазначили, що передали ЗСУ 70 авто, переважно позашляховиків, броньованих автівок та мікроавтобусів, понад 60 дронів для розвідки та коригування артилерійського вогню, а також сотні одиниць високотехнологічного обладнання: систем зв'язку, тепловізорів, приладів та прицілів нічного бачення, далекомірів тощо.

Крім того, у перший рік великої війни Favbet Foundation надавав фінансову підтримку президентській ініціативі United24, а також ЗСУ через спеціальний рахунок НБУ на загальну суму понад 7 млн грн.

Також фонд надає підтримку дитячій лікарні «Охматдит» та Інституту нейрохірургії Ромоданова.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram