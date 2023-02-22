«Це якісь конвульсії»: Анатолій Дем’яненко про рішення Печерського суду, щоб не пустити Павелка на вибори в УЄФА

Обмежувальна ухвала Печерського суду, щоб не допустити фізичної присутності президента УАФ Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА, жодним чином не впливає на процес голосування. Про це у коментарі зазначив перший віцепрезидент Української асоціації футболу, відомий український футболіст та тренер Анатолій Дем’яненко.

За його словами, запобіжна ухвала Печерського суду суперечить міжнародним футбольним статутам і працює проти інтересів України.

«Це рішення, це якісь конвульсії. Ухвала грубо порушує статути міжнародних футбольних органів і працює відверто проти інтересів України. Тепер вже очевидно, що нашу країну просто намагаються позбавити представництва в УЄФА. І в цьому, напевно, головна мета ворога, який розраховує, за умов відсутності Павелка в УЄФА, на пом’якшення санкційної політики стосовно росіян. Ви ж бачите, що країна-агресор зараз працює у спортивному напрямку по всіх фронтах. Вони дотискають МОК, щоб допустили своїх спортсменів до Олімпіади, хочуть повернутися в європейські футбольні турніри. Як на мене, то таке враження, що окремі наші правоохоронці займаються відвертим пособництвом ворогу. Ну, а як ще пояснити такі дії? І якщо так, то треба розуміти, хто ці люди та чиї вказівки вони насправді виконують», — сказав Дем’яненко.

Разом з тим він пояснив, що ухвала суду ніяк не впливає на шанси Андрія Павелка переобратися до Виконкому УЄФА.

«Насправді, Павелко може спокійно брати участь у виборчому Конгресі УЄФА дистанційно. І ми будемо разом виборювати перемогу на цьому фронті, так само, як наші військові це роблять на полі бою. Тому ця антиукраїнська й антифутбольна диверсія не матиме результату, на який очікують наші вороги.

Повторюсь, це просто якісь незрозумілі конвульсії. Таке враження, що це робиться для того, щоб уже останній скептик переконався у тому, що не Павелко ціль усіх цих провокацій і кримінального тиску, а саме наш український футбол. Росіянам дуже хочеться викинути нас за борт, бо в цьому човні зараз є місце тільки для одного з нас. І поки в ньому є Україна, росіянам не буде спокою", — додав Дем’яненко.

Нагадаємо, керівник УАФ Андрій Павелко став офіційним та єдиним кандидатом від України на виборах в УЄФА, які заплановані на 5 квітня. Днями Печерський райсуд Києва виніс ухвалу, щоб унеможливити присутність Павелка 5 квітня у Швейцарії на виборах виконкому УЄФА. Раніше, як повідомляли ЗМІ, ті самі прокурори, які клопотали про заборону виїзду Павелка до УЄФА, намагались відсторонити його від керування УАФ, але не змогли.

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