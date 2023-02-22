Індексація пенсій у 2023 році: стало відомо, кому додадуть лише 100 гривень

В Україні в березні буде проведено масштабну індексацію пенсій, під час якої мінімальна доплата становитиме 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень. Про це йдеться у проекті постанови Кабміну про індексацію пенсій, який опублікувала для обговорення Федерації профспілок України.

Мінімальна доплата у 100 гривень світить молодим пенсіонерам, яким виплати було призначено у 2020−2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.

Під час індексації у березні розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1500 гривень.

Як випливає з пояснювальної записки до проекту постанови, витрати бюджету насамперед спрямовуються на національну безпеку та оборону.

«Проект розроблено насамперед для забезпечення у 2023 році збільшення мінімальних виплат найуразливішим категоріям пенсіонерів, а також проведення індексації пенсій», — йдеться у проекті постанови.

Як писали «ФАКТИ», пенсію у березні проіндексують не всім пенсіонерам. Перший заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, хто у березні залишиться без підвищених виплат.

Втім, за словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, під час індексації виплати підвищать більшій кількості українців, ніж передбачалося раніше.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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