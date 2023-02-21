Пенсію проіндексують не всім: нардеп розповів, хто в березні залишиться без підвищених виплат

Багатьох українських пенсіонерів стривожило повідомлення про поетапну перевірку нарахування їм пенсії, але такої перевірки найближчим часом не буде.

Про це в етері «Громадського» заявив перший заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, передають «Факти ICTV».

«Перевіряти можуть тих громадян, які перебувають на тимчасово непідконтрольній території України й будуть перевіряти пенсіонерів, які довгий час не звертаються у відділення пошти, а їм там нараховуються їхні виплати. Всі інші — в індивідуальному порядку. Масової перевірки пенсіонерів поки не передбачається, немає таких підстав», — заявив Цимбалюк.

Також нардеп згадав, що у березні 2023 року Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій на 20%. Проте підвищення пенсій торкнеться не усіх. На збільшення виплат можуть розраховувати ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, люди з інвалідністю, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Не отримають поки підвищення пенсійних виплат військові, науковці та держслужбовці.

Всього ж, за словами Цимбалюка, перерахують пенсії для 7,5 млн українців.

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