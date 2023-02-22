В Україні у березні відбудеться чергова індексація пенсій. Торкнутися вона мала б усіх категорій пенсіонерів, визначених у Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Провести індексацію цього року планують більшій кількості пенсіонерів, ніж це передбачено законодавством. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«Формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення лише для тих категорій, які мають пенсію більшу, ніж мінімальну. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж чи невеликий заробіток, уже є певні гарантії „дотяжки“, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво „з'їла“ доходи наших громадян. Пенсіонери традиційно є найменш захищеною категорією, тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення пенсії — і навіть тим, у кого вона найменша», — наголосила вона.

За словами міністерки, середня доплата після проведення індексації пенсій у березні становитиме від 400 до 700 грн.

«Ми живемо, в основному, коштом міжнародних донорів, якщо ми говоримо про різні інші допомоги. А коли ми говоримо про пенсії, ми могли розраховувати лише на те, що заробимо. Більше роздати, ніж маєш, просто неможливо», — наголосила Жолнович.

Як писали «ФАКТИ», пенсію в березні проіндексують не всім пенсіонерам. Перший заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, хто в березні залишиться без підвищених виплат.

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