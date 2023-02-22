Адвокат Киви Шевчук поскаржився на Найєма через те, що той не дає йому потрапити до Вищої ради правосуддя

Захисник Киви Олексій Шевчук закидає адвокату Масі Найєму написання скарг, які можуть зашкодити йому на виборах до Вищої ради правосуддя. Також Шевчук назвав Найєма «афганським укривачем наркотрафіку» через його конфлікт із Кивою. Правозахисник зробив допис на своїй сторінці у соцмережі

«Я дійсно був адвокатом Іллі Киви, на прохання Арсена Авакова, бо тоді Ілля був керівником департаменту контролю за обігом наркотичних речовин і затримав друзів адвоката Найєма за вживання наркотичних речовин в клубі „Клоузер“ на Подолі, а Найєм прибіг, бо думав, що його схованку викрили. Там вони посварились, два лисих черепа, а потім я, застосувавши кейсендерську дипломатію, натягнув і так не дуже кмітливого Найєма і він підписав мирову угоду з Кивою, подумавши, що Кива дійсно вибачається. З тих пір молодий афганський не дуже успішний укривач наркотрафіку затамував образу», — написав Олексій Шевчук на своїй сторінці в фейсбуці.

Раніше повідомлялось про призупинення дії адвокатського свідоцтва Олексію Шевчуку за порушення правил адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його «піратом».

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