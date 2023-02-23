Нефартове прізвище: ЗСУ «задвухсотили» окупанта путіна

Українські захисники ліквідували росіянина Віталія Володимировича Путіна, який поїхав на війну проти України добровольцем. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Відомо, що однофамілець диктатора-вбивці родом із Іркутської області. Працював на залізниці.

Як повідомляють російські ЗМІ, окупант не був мобілізований, а поїхав на фронт за власним бажанням. А 7 грудня він загинув. Днями його лише поховали. Путіну було 33 роки, і як відомо із некрологу, він був одруженим та мав дітей.

Нагадаємо, в Україні ліквідували Суворова та шефа охорони «космонавта» рогозіна.

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