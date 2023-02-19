З початку вторгнення ворог втратив 142 860 своїх військових, — Генштаб

Розпочалася уже 361-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Як і раніше, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

На додачу у ворога виникли проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в росію.

А на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони російської федерації через порушення прав військовослужбовців: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2−3 місяці, незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі. Більше того, офіцери російських окупаційних військ вимагають хабар у тисячу доларів США з рядових та сержантів за надання короткострокових відпусток. При цьому міністерство оборони російської федерації на звернення громадян ніяк не реагує.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Станом на ранок 19 лютого загальна кількість ліквідованих в Україні російських окупантів за оцінками Генштабу складала 142 860 особи (за минулу добу полягло ще 590 загарбників). Також Сили оборони знищили ще 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 2 крилаті ракети та по одній артилерійській системі і засобу спеціальної військової автотехніки.

Нагадаємо, що за оцінками Міноборони Великобританії та США, в Україні зараз воює переважна більшість російської армії — від 80 до 97 відсотків.

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