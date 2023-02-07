Гинуть не лише генерали: в Україні ліквідували Суворова та шефа охорони «космонавта» рогозіна

Безумний кремлівський диктатор володимир путін намагається «закидати трупами» ЗСУ, надсилаючи в Україну все більше військових, які «гинуть пачками» — навіть генерали.

Так, на днях було ліквідовано Олександра Шемякіна, начальник охорони Рогозіна. Разом із ним він вирішив вбивати українців у складі загону «Царські вовки», створеного очільником Роскосмосу.

Про це пише офіцер-блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

«Відсвяткував днюху шефа у донецькому ресторані „Шеш-Беш“ 21.12.22. Трохи відпочив у лікарні та 06.02.23 офіційно демобілізувався. Слава Нації. Смерть ворогам» — зазначає офіцер-блогер.

Як відомо, у тому ж таки ресторані поранення різного ступеня тяжкості дістали 10 осіб, включаючи самого рогозіна. Їх розподілили між лікарнями Москви, Ростова і Донецька — залежно від ступеня важливості «пацієнта».

Також блогер зібрав у себе в блозі цілу «колекцію» даних про російських вояк, які знайшли свою безславну смерть, зібравшись убивати українців.

В цій "збірці" — молодші і старші офіцери, які загинули через безумні ідеї плішивого диктатора.

Знайшлося в ній місце навіть для російського полковника запаса Ігора Суворова, який на пенсії від нудьги підробляв… астрологом. Імовірно, склавши для себе позитивний гороскоп, він вирушив з російського Орла на Донбас і знайшов свою смерть під містом Валуйки.

Ігор Суворов

Нагадаємо, що загальна цифра ліквідованих в Україні путінських вояк вже перевищила позначку у 133 тисячі. При цьому лише минулої доби «на концерт Кобзона» вирушила одразу тисяча окупантів.

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