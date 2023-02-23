Важливо для нарахування пенсій: ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПФУ.

У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).

Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році складала:

січень — 14 055,38 грн

лютий — 14 133,18 грн

березень — 13 016,16 грн

квітень — 12 081,96 грн

травень — 12 528,42 грн

червень — 13 957,63 грн

липень — 13 499,87 грн

серпень — 12 745,82 грн

вересень — 13 387,48 грн

жовтень — 12 949,01 грн

листопад 13 020,61 грн

грудень 15 116,40 грн

За 2022 рік — 13 376,21 гривень.

Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже, інформація ПФУ — це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, кому з українців, незалежно від індексації, додадуть до пенсії 700 гривень.

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