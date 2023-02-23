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Незалежно від індексації: кому з українців у березні добавлять до пенсії 700 грн

9:47 23 лютого 2023
гривні

У березні 2023 року Кабмін проведе індексацію пенсій. Соціальні виплати деяким категоріям будуть проіндексовані на 20%.

Незалежно від індексації, отримати надбавку від 700 гривень зможуть багатодітні матері, які виховують п'ятеро та більше дітей, передає tehnofan.

Згідно з чинним законодавством, такі жінки мають право на виплати за особливі заслуги перед Україною.

Розмір допомоги буде становити 35 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом з пенсією.

Крім того, багатодітні матері можуть виходити на пенсію після досягнення 50 років, якщо вони виховали дітей до віку 6 років та мають не менше 15 років страхового стажу.

Раніше повідомлялось, кому після індексації мінімальна доплата становитиме 100 гривень.

Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, під час індексації виплати підвищать більшій кількості українців, ніж передбачалося раніше.

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