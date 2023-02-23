В Києві горіла квартира на 5-му поверсі, рятувальники застосували автодрабину (фото)

В Києві опівночі було зафіксовано загоряння житлової квартири на третьому поверсі будинку по вулиці Миколи Краснова, 8 (Святошинський район).

Як повідомили столичні рятувальники, одразу ж по прибуттю на виклик вони приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. При цьому дістатися до мешканців квартири, де виникла пожежа, виявилося можливим лише по автодрабині.

Рятувальна операція

З її допомогою було врятовано двох чоловіків, що проживали в квартирі, а потім — евакуйовано двох чоловіків та жінку з четвертого поверху.

Після ліквідації пожежі з погіршенням самопочуття до бригади швидкої медичної допомоги звернулися двоє осіб — чоловік та жінка 2001 та 2003 р.н. відповідно, які перебували у квартирі, де виникла пожежа, але самостійно її покинули ще до прибуття пожежного підрозділу. Попередньо з діагнозом «Отруєння продуктами горіння» їх було доправлено до лікарні.

О 00:49 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:51 — ліквідували на площі 20 кв. м.

Після огляду постраждалого помешкання стало зрозуміло, що у ньому знищено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Помешкання значно постраждало

Рятувальникам заважало сильне задимлення

За попередньою інформацією загоряння сталось внаслідок виникнення аварійних режимів роботи в електроприводі на стелі в місці розміщення люстри, але остаточну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на початку лютого під час загоряння у центрі столиці квартири на 17-му поверсі рятувальники не змогли застосувати автодрабину через припарковані авто.

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