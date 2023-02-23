Смерть киянина: в Бучі житель столиці випав з вікна на 10 поверсі й загинув
Увечері в середу, 22 лютого, у Бучі під Києвом сталася трагедія — з вікна 10 поверху одного з житлових будинків випав чоловік та загинув.
На місці НП поліцейські встановили, що загиблому було 32 роки, він з Києва, нещодавно винайняв житло у Бучі.
Чоловік загинув до приїзду медиків
Місцеві жителі повідомили, що у квартирі він прожив лише 2 дні.
Раніше у Дніпрі чоловік викинувся з вікна 9 поверху. Він упав на горище та від отриманих травм загинув на місці.146
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram