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Події

Смерть киянина: в Бучі житель столиці випав з вікна на 10 поверсі й загинув

12:45 23 лютого 2023
подушка

Увечері в середу, 22 лютого, у Бучі під Києвом сталася трагедія — з вікна 10 поверху одного з житлових будинків випав чоловік та загинув.

На місці НП поліцейські встановили, що загиблому було 32 роки, він з Києва, нещодавно винайняв житло у Бучі.

Чоловік загинув до приїзду медиків

Місцеві жителі повідомили, що у квартирі він прожив лише 2 дні.

Раніше у Дніпрі чоловік викинувся з вікна 9 поверху. Він упав на горище та від отриманих травм загинув на місці.

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