Українці можуть отримати по 100 тисяч грн на три роки: названо умови

Україна перезапустила програму допомоги українцям, які бажають відкрити власну справу. Йдеться про надання безвідсоткових кредитів для відкриття власної справи, передає Мінсоцполітики.

«Програма „Рука допомоги“ спрямована на сприяння у відкритті власної справи працездатним українцям з-поміж членів малозабезпечених сімей», — йдеться у повідомленні.

Програма пропонує безвідсотковий кредит від держави на три роки до 100,5 тисяч грн. Кредит видається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для відкриття чи розвитку власної справи.

Після закінчення терміну кредиту необхідно буде повернути всю суму одним платежем або достроково, частинами відповідно до графіка, узгодженого центром зайнятості.

Гроші можна не повертати, якщо підприємцем сплачені податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує суму наданої допомоги.

А також у разі, коли в перший рік з дати отримання кредиту працевлаштовано за скеруванням центру зайнятості дві особи з малозабезпечених сімей щонайменше на два роки.

Для отримання такої допомоги необхідно звернутись до найближчого центру зайнятості й подати необхідні документи.

Після засідання комісія надсилає претенденту письмове повідомлення про ухвалене рішення. Якщо рішення є позитивним, людина повинна створити юридичну особу або зареєструватися як ФОП протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Повідомляється, що за період дії програми 237 підприємців змогли відкрити власну справу.

З початком повномасштабної війни програму тимчасово згорнули та відновили лише зараз.

На реалізацію програми держава дала 9,6 млн грн.

Нагадаємо, деяким українцям збільшать розмір допомоги з безробіття.

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