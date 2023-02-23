«Разом ми сильніші»: Віра Кекелія врятувала свій шлюб під час війни

Популярна співачка, актриса та ведуча проєкту «ЖВЛ» («1+1» Україна) Віра Кекелія вийшла на роботу після народження другої дитини. Віра активно знімається в телепроєктах та записує пісні. Відомо, що свого другого сина Кекелія народила у Грузії, куди поїхала з батьками відразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Чоловік Віри — музикант Роман Дуда — весь час залишався у Києві. Співачка каже, що із появою другої дитини знайшлися рішення складних ситуацій та конфліктів у їхній сім’ї.

— Діти — потужний поштовх для батьків, вони приносять в сім’ю надзвичайно позитивну енергію, — сказала Віра в інтерв’ю «Коментарям». — Мені здається, наш Матвійко допоміг розібратися в багатьох сімейних проблемах, у тому числі й в конфліктах. Ми з чоловіком спробували, як це — жити без коханої людини. Під час повномасштабного вторгнення мені довелося вивезти батьків з Харкова до Грузії. Тоді ми з Романом зрозуміли, що нам один одного не вистачає, що разом ми сильніші та можемо досягти набагато більшого. Матвійчику було півтора місяця, коли ми зібралися додому. Мені вже дуже хотілося побачити Ромчика, а йому — дітей.

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