Віра Кекелія розсекретила ім'я новонародженого сина

Відома співачка, зірка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія, яка вдруге стала мамою, розсекретила ім'я новонародженого сина. Хлопчика назвали Матвієм. Про це артистка повідомила в ефірі «Сніданок з 1+1».

За словами Віри, її чоловік Роман Дуда вигадав це ім'я ще до вагітності.

Зараз мама та малюк почуваються добре, набираються сил.

Віра та Роман виховують також старшого сина Івана, який народився 2020 року. Хлопчик з нетерпінням чекав появи братика, але дуже ревно зустрів його вдома.

«Він ще маленький. Напевно, думав, що братик — це така іграшка. Зараз Іван дуже ревнує, але сподіваюся, що це пройде згодом», — розповіла Віра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що відомий музикант Євген Хмара під час війни втретє став батьком.

А співачка MamaRika показала сина у перший рік його народження.

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